ابتداءً من الاثنين المقبل.. زيادة في أسعار “البوطاغاز “

2024-03-29 / 21:31
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ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل، يرتقب أن يجري تنفيذ الزيادة في أسعار “قنينة الغاز” ليصبح سعر قنينة وزنها 12 كيلوغراما 50 درهما، عوض 40 درهما، ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، والسكر والدقيق.

وأكدت الحكومة سابقا في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2024، مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، حيث خصصت فقط 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية.

وتبعا لهذا القرار، ستشهد أسعار “البوطا”، ارتفاعا خلال هذه السنة، بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026. وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل، وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.

2024-03-29 / 21:31
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