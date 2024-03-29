أسلاك كهربائية متساقطة تنهي حياة ثلاثيني ضواحي شفشاون

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية بدوار بني قاسم بجماعة بني رزين ضواحي إقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية، فقد تعرض الضحية البالغ من العمر 35 سنة لصعق كهربائي بعدما كان يحاول إزالة سلك كهربائي من الطريق من أجل مرور بغل كان يجره .

وأضافت المصادر أن الضحية فارق الحياة في عين المكان بسبب قوة الصعق الكهربائي ليتم إخطار السلطات المحلية التي حضرت الى مكان وقوع الحادث ، قيل أن يتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى شفشاون .