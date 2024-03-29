نقابة تدعو الحكومة إلى تسريع تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022

2024-03-29 / 17:57
3

دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، اليوم الجمعة بالرباط، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وقال لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة لموظفي الإدارات العمومية، مذكرا بأن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.

وأضاف السيد لهوير أنه في إطار تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، ناقشت المركزية النقابية مع رئيس الحكومة موضوع الحريات النقابية، مبرزا أهمية الحوار القطاعي الذي يجب تفعيله لتدبير النزاعات الاجتماعية.

كما سجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتعين مناقشة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة والتفاوض بشأنها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، والإضراب، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، للوصول إلى توافق

2024-03-29 / 17:57
3

مقالات ذات صلة

نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي يبرز التقدم والاستقرار بالمغرب

2024-03-29 / 19:48

ابن كيران لوهبي وبوعياش: إنكم تتلاعبون بمستقبل المغرب

2024-03-29 / 19:41

الرباح لهبة بريس: “أقضي رمضان في العبادة و المبادرة…

2024-03-29 / 16:28

الحوار الاجتماعي.. أخنوش يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات…

2024-03-29 / 16:11

الحوار الاجتماعي.. أخنوش يجتمع بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل

2024-03-29 / 13:55

بنكيران يقطر الشمع على وهبي بسبب مدونة الأسرة

2024-03-29 / 13:17

بنسعيد يستقبل السفير الاسباني بالمغرب ويناقشان سبل تعزيز التعاون

2024-03-29 / 12:14

المغرب رائد في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي

2024-03-28 / 20:51

سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: زيارة دي ميستورا لبريطانيا…

2024-03-28 / 17:48

رغم القطيعة مع المغرب.. الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في…

2024-03-28 / 17:37

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى