نقابة تدعو الحكومة إلى تسريع تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022

دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، اليوم الجمعة بالرباط، الحكومة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وقال لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، إن السلطة التنفيذية مدعوة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة لموظفي الإدارات العمومية، مذكرا بأن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.

وأضاف السيد لهوير أنه في إطار تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، ناقشت المركزية النقابية مع رئيس الحكومة موضوع الحريات النقابية، مبرزا أهمية الحوار القطاعي الذي يجب تفعيله لتدبير النزاعات الاجتماعية.

كما سجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتعين مناقشة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة والتفاوض بشأنها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، والإضراب، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، للوصول إلى توافق