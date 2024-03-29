مسجد محمد السادس بكوناكري رمز لـ”قوة” الروابط بين المغرب وغينيا

أكد الوزير الأول، رئيس الحكومة بجمهورية غينيا أمادو أوري باه، أن مسجد محمد السادس بكوناكري، الذي تم تدشينه رسميا اليوم الجمعة، يُعد رمزا للتضامن و”قوة” الروابط بين المغرب وغينيا.

وأضاف أن هذا “المسجد الرائع” يأتي لينضاف إلى مختلف مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدل على الروابط العريقة بين هذا الجزء من شمال إفريقيا وغربها.

وأعرب الوزير الأول الغيني عن إعجابه الكبير بالهندسة المعمارية لهذا المسجد، والتي تعكس رغبة جلالة الملك في تكريس طابع الحضارة والثقافة المغربيتين في المشهد الغرب الإفريقي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرفت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بتنسيق تام مع السلطات الغينية المختصة، على التدشين الرسمي لمسجد محمد السادس بكوناكري، بمناسبة صلاة الجمعة.

وقد تم تشييد مسجد محمد السادس بكوناكري، الذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نصره الله، قد أعطى انطلاقة أشغاله في 24 فبراير 2017، وفقًا للمعايير المعمارية المغربية الأصيلة، بطاقة استيعابية تفوق 3 آلاف مصل، على مساحة تبلغ هكتارا واحدا