الناقد السينمائي أحمد السجلماسي يكشف أخطاء سلسلة “سي الكالة” وسبب شهرتها

2024-03-29 / 16:18
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2024-03-29 / 16:18
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تعليق واحد

  1. ارجوك لا كوميديا سوداء، ولا خضراء فقط جعجعة بدون طحين… فقط شعبوية فارغة للتنفيس عن بعض الغاضبين وهي لعبة يتقنها بعض السياسيين وبعض ما يطلق عليهم مؤثرين…

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