الناقد السينمائي أحمد السجلماسي يكشف أخطاء سلسلة “سي الكالة” وسبب شهرتها

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تعليق واحد
ارجوك لا كوميديا سوداء، ولا خضراء فقط جعجعة بدون طحين… فقط شعبوية فارغة للتنفيس عن بعض الغاضبين وهي لعبة يتقنها بعض السياسيين وبعض ما يطلق عليهم مؤثرين…