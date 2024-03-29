إحداث آلية لدعم استيراد الأغنام ما بين 15 مارس و15 يونيو

2024-03-29 / 15:22
1

أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث آلية لدعم استيراد الأغنام برسم الفترة ما بين 15 مارس الجاري و 15 يونيو 2024.

وأوضح المكتب، في مذكرة موجهة للمستوردين بخصوص تموين السوق الداخلية بالأغنام المستوردة، أن هذا القرار قد تم اتخاذه بشكل مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأورد المصدر ذاته أن سبل تفعيل هذه الآلية ستشكل موضوع دورية ستصدر عن المكتب.

2024-03-29 / 15:22
1

مقالات ذات صلة

إنشاء أنبوب غاز جديد يربط محطة الاستيراد في الناظور…

2024-03-29 / 15:40

بقيمة 3 ملايير درهما.. أخنوش يرأس التوقيع على اتفاقية…

2024-03-29 / 13:32

اسثتمارات ضخمة تبوئ المغرب المرتبة الخامسة عالميا من حيث…

2024-03-29 / 10:56

لأصحاب المقاولات الشابة.. وزارة الانتقال الرقمي تمنح امتيازات مجانية…

2024-03-29 / 10:09

المغرب.. توقيع بروتوكول اتفاق لتطوير البنية التحتية للغاز

2024-03-28 / 21:08

أسعار الفوسفاط تتراجع عالميا و معاملات OCP تتقلص من…

2024-03-28 / 12:00

كأس العالم يدفع مجموعة أمريكية شهيرة لتعزيز حضورها ب25…

2024-03-28 / 10:03

والي بنك المغرب “” تعاملات المغاربة ب ” الكاش”…

2024-03-27 / 21:47

محلل اقتصادي ..المغرب سيضطر لاستيراد كميات مهمة من الحبوب

2024-03-27 / 20:52

مزور: القطاع الصناعي سجل رقم معاملات قياسي سنة 2022

2024-03-27 / 20:42

تعليق واحد

  1. يجب دعم المستهلكين و ليس الموردين اصحاب الثروات و الدين يؤدون عمليات الاستيراد بالعملة العصبة، من هم الموردين غايكونو غير هوما او العائلات ديالهم أو المقربين اليهم في هاد البلاد السعيدة كولشي عندنا بالمقلوب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى