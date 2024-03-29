استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف السمسرة القضائية

رباب نوي – هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، المتهم الرئيسي في ملف السمسرة القضائية، والذي يعمل منتدبا قضائيا ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، بينما قضت في حق كل من نائب وكيل الملك بابتدائية المحمدية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، كما أدانت أيضا نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وقضت الهيئة ذاتها، في حق محام بهيئة البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 12 ألف درهم، ومحام آخر ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، ونفس العقوبة كانت من نصيب محام ثالث أدين في هذه القضية.

أما بالبنسة للوسطاء في الملف، فقد وزعت المحكمة عليهم عقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.