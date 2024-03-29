استئنافية البيضاء تسدل الستار على ملف السمسرة القضائية

2024-03-29 / 15:07
0

رباب نوي – هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الخميس، المتهم الرئيسي في ملف السمسرة القضائية، والذي يعمل منتدبا قضائيا ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، بينما قضت في حق كل من نائب وكيل الملك بابتدائية المحمدية بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، كما أدانت أيضا نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بعين السبع ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.

وقضت الهيئة ذاتها، في حق محام بهيئة البيضاء بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 12 ألف درهم، ومحام آخر ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، ونفس العقوبة كانت من نصيب محام ثالث أدين في هذه القضية.

أما بالبنسة للوسطاء في الملف، فقد وزعت المحكمة عليهم عقوبات تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.

2024-03-29 / 15:07
0

مقالات ذات صلة

مندوبية التخطيط تسجل تزايد نفقات الأسر

2024-03-29 / 17:02

باب مليلية . إحباط تهريب 70 كليوغراما من مخدر…

2024-03-29 / 16:16

نشرة إنذارية “حمراء”: أمطار ورياح قوية بهذه المناطق

2024-03-29 / 16:03

أمن طنجة ينفي تعرض مواطن مغربي لاعتداء من طرف…

2024-03-29 / 14:44

الحوار الاجتماعي.. أخنوش يجتمع بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل

2024-03-29 / 13:55

تعليق الدراسة في عدة مدارس بجهة طنجة- تطوان -الحسيمة…

2024-03-29 / 13:42

بعد “تبخيس مجهوداتهم”.. الأطباء يردون على الداعية ياسين العمري

2024-03-29 / 11:36

صفرو.. تفاصيل “قصة إغتصاب” فتاة عن طريق 3 أشخاص

2024-03-29 / 10:44

“سكتة قلبية” تنهي حياة رئيس النشرة الإخبارية بـ”دوزيم” محمد…

2024-03-29 / 10:30

نارسا: ارتفاع نسبة نجاح المترشحين لنيل “البيرمي” بـ 36…

2024-03-29 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى