الرباح لهبة بريس: “أقضي رمضان في العبادة و المبادرة و أساعد زوجتي قليلا”

2024-03-29 / 16:28
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في حوار مطول ننشر تفاصيله على شكل حلقات، فتح عزيز الرباح الوزير السابق في حكومتي عبد الإله بنكيران و سعد الدين العثماني قلبه لهبة بريس للحديث عن مجموعة من المواضيع، كان من بينها كيفية تزجيته لشهر رمضان.

عزيز الرباح، القيادي السابق في العدالة و التنمية، صرح بأن شهر رمضان بالنسبة له مناسبة عظيمة يستغلها في تأدية العبادات موازاة مع أموره المهنية التي يخصص لها حيزا خاصا بعد صلاة التراويح.

و أضاف مؤسس مبادرة “الوطن أولا و أخيرا” بأن فترة ما بعد التراويح يخصصها للاجتماعات عن بعد مع أعضاء التنسيقات التابعة للمبادرة داخل و خارج المغرب و كذلك لزيارة عدد من المناطق لعقد اجتماعات و لقاءات تؤسس للمرحلة المقبلة للمبادرة المدنية.

و بخصوص مطبخ رمضان، قال عزيز الرباح: “الله يسمح لي من الزوجة ديالي، كنعاونها لكن غير شوية، و أنا حريص على كل ما هو مغربي خاصة فيما يتعلق باللباس و الأكل، و لو أنني لا أستهلك كثيرا، ليس لدرجة التبذير”.

و تجدون في الفيديو أسفله، مقتطف من اللقاء الذي جمعنا بعزيز الرباح مؤسس و قائد مبادرة “الوطن أولا و أخيرا”:

2024-03-29 / 16:28
1

مقالات ذات صلة

الحوار الاجتماعي.. أخنوش يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات…

2024-03-29 / 16:11

الحوار الاجتماعي.. أخنوش يجتمع بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل

2024-03-29 / 13:55

بنكيران يقطر الشمع على وهبي بسبب مدونة الأسرة

2024-03-29 / 13:17

بنسعيد يستقبل السفير الاسباني بالمغرب ويناقشان سبل تعزيز التعاون

2024-03-29 / 12:14

المغرب رائد في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي

2024-03-28 / 20:51

سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: زيارة دي ميستورا لبريطانيا…

2024-03-28 / 17:48

رغم القطيعة مع المغرب.. الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في…

2024-03-28 / 17:37

الحكومة تطلع على اتفاق في مجال الجمارك بين المغرب…

2024-03-28 / 14:59

ببودابست.. الإشادة بالجهود الدولية للمغرب في مكافحة التمييز العنصري

2024-03-28 / 11:08

“الخارجية” : الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا…

2024-03-27 / 23:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى