بنكيران يقطر الشمع على وهبي بسبب مدونة الأسرة
رباب نوي – هبة بريس
قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أصبح يستغيث بالبرلمانيين لمؤازته في هزيمته المدوية بما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة.
وأردف بنكيران مخاطبا وهبي بأن مدونة الأسرة يؤطرها الشرع وأحكام الله، وهذه الأحكام مقدسة لدى المسلمين.
جدير بالذكر أن وزير العدل دعا في وقت سابق البرلمانيين إلى التحلي بالسرعة لإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية قبل أن يأتي من يعرقل هذا الإصلاح.
تعليق واحد
نعم المدونة مؤطرة باحكام القران و لكن هناك أمور غير مؤطرة و لا بأس في اصلاحها و هناك أمور في المدونة السابقة التي أدت الى ارتفاع نسبة الطلاق فلا باس من اصلاحها. لا داعي للجوء الى تكفير كل من ليس رأيه كرأيك يا بنكيران فانت تغير رأيك حسب المصلحة و خير مثال التطبيع. و لست وصيا على الدين فالمغاربة مسلمون و سيقرؤون المدونة و يعبرون عن رايهم.