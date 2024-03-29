بنكيران يقطر الشمع على وهبي بسبب مدونة الأسرة

رباب نوي – هبة بريس

قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أصبح يستغيث بالبرلمانيين لمؤازته في هزيمته المدوية بما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة.

وأردف بنكيران مخاطبا وهبي بأن مدونة الأسرة يؤطرها الشرع وأحكام الله، وهذه الأحكام مقدسة لدى المسلمين.

جدير بالذكر أن وزير العدل دعا في وقت سابق البرلمانيين إلى التحلي بالسرعة لإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية قبل أن يأتي من يعرقل هذا الإصلاح.