“سكتة قلبية” تنهي حياة رئيس النشرة الإخبارية بـ”دوزيم” محمد لخليفي
توفي مساء أمس الخميس، الصحفي محمد الخليفي، رئيس النشرة الاخبارية بالقناة الثانية.
ولفظ الراحل أنفاسه الأخيرة، اثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية.
هذا وعرف الراحل، خلال مساره المهني داخل القناة الثانية، بتفانيه واخلاصه في العمل واحترافيته الكبيرة كما نستحضر طيبوبته وعفويته وخصاله الحميدة.
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إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم ونعم الرجال شهما ذو مكانة كبيرة في القناة التانية ومثقفا ومتفانيا في عمله اللهم ارحمه واغفر له .
إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم ونعم الرجال شهما ذو مكانة كبيرة في القناة التانية ومثقفا ومتفانيا في عمله اللهم ارحمه واغفر له .
اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لقد ترك بصمة في نفوس اصدقائه الذين كانوا يشتغلون معه .
كل نفس ذائقة الموت إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا
قال تعالى في كتابه الحكيم (وما كان لنفس أن تموت إلًا باذن الله كتابا مؤجلا) اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .
اللهم ثبته عند السؤال نكير ومنكر ، ياأيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخولي في عبادي وادخلي جناتي..
فوالله أن الموت لا يستأذن اللهم نسألك حسن الخاتمة ومغفرة ورحمة للفقيد محمد الخليفي إنا لله وإنا اليه راجعون.
ليس بغريب، فقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان فعلينا أن نتزود بالتقوى الله عز وجل ونستغفره ونتوب إليه قبل فوات الأوان .