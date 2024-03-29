بنسعيد يستقبل السفير الاسباني بالمغرب ويناقشان سبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، سفير المملكة الإسبانية المعتمد بالمغرب، إنريكي أوخيدا.

وجرى في مستهل هذا اللقاء، التأكيد على متانة وقوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، والتنويه باستمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.

وتمحور اللقاء كذلك، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجالات الشباب، والثقافة، والتواصل، حيث تم التطرق لأهمية تقريب الثقافات بين الشعبين المغربي والإسباني، خصوصا وأن البلدين مقبلين على حدث عالمي، وهو تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب جمهورية البرتغال.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان، على تعزيز التعاون، وتسطير برنامج عمل مشترك، في الشباب والثقافة كما التواصل، حيث تمت مناقشة موضوع حضور المرأة في الصحافة الرياضية، إضافة إلى ضرورة تقوية الروابط بين الصحافيين الرياضيين المغاربة ونظرائهم الاسبان في أفق تنظيم كأس العالم 2030، مع ربط مؤسساتي بين المعهد العالي للاعلام والتواصل، وجامعة مدريد، في مجال تكوين الصحافيين الرياضيين، وإطلاق تكوينات عالية في هذا المجال.

في غضون ذلك، ناقش السيد بنسعيد، وسفير إسبانيا بالمغرب، عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من قبيل صناعة الألعاب الاكترونية، والمعرض الدولي المزمع تنظيمه بالرباط شهر ماي المقبل، وحضور مقاولات إسبانية في هذا الحدث العالمي، إضافة إلى مجال السينما وتفعيل التعاون بين المركز السينمائي المغربي، ونظيره الإسباني، إضافة إلى انتاجات سينمائية مشتركة مغربية إسبانية.