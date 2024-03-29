بعد “تبخيس مجهوداتهم”.. الأطباء يردون على الداعية ياسين العمري

رباب نوي – هبة بريس

عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام، في بلاغ مشترك، عن استيائهم من الإساءة المتكررة للأطباء المغاربة.

وجاء هذا في سياق، حديث الداعية ياسين العمري عن الأطباء، الذي اعتبرته النقابة غير مقبول بتاتا، معللة ذلك بأنه حاول من خلال خطابه نشر الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضد الأطباء.

وعبر التنظيم النقابي ذاته، عن رفضه لكل ممارسة مسيئة لقسم أبوقراط ولأخلاقيات مهنة الطب النبيلة، منددا بالمقابل باستمرار هذه الممارسات.

جدير بالذكر، أنه تم تداول شريط فيديو للداعية ياسين العمري ينعت الأطباء بنعوت اعتبروها ” قبيحة ” ويبخس مجهوداتهم.