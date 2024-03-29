انتخاب البرناكي رئيسا جديدا للوداد الرياضي

2024-03-29 / 11:06
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هبة بريس – القسم الرياضي

انتخب، بشكل رسمي، عبد المجيد البرناكي رئيسا جديدا لنادي الوداد الرياضي خلفا لسعيد الناصيري، وذلك خلال الجموع العامة المتأخرة التي عقدت، مساء الخميس واستمرت للساعات الأولى من يومه الجمعة، والتي تحولت لجمع عام استثنائي.

وحصل البرناكي، في الجمع العام الذي عقد بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء على 81 صوتا من طرف منخرطي الفريق الأحمر مقابل امتناع 3 منخرطين عن التصويت.

2024-03-29 / 11:06
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