“غنولي مامي”.. الفنانة زينب أسامة تعلن حملها

2024-03-29 / 10:30
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خولة الوادي – هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية زينب أسامة، خبر حملها بطفلها الأول.

ونشرت زينب أسامة، في حسابها عبر خاصية الستوري بموقع انستغرام، مقطع “فيديو” يظهر صورة لجنينها، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. غنولي مامي”.

هذا ويشار الى أن الفنانة زينب أسامة، خرجت قبل أيام بتدوينة كشفت من خلالها عن مرورها بوعكة صحية، قائلة: “المهم بش منخبيش عليكم، أنا صحيا مريضة شوية ومكنقدرش هذه الأيام التواصل بشكل كبير، وهذا سبب عدم قدرتي على الرد عليكم، فأعتذر. أرجوكم، ادعوا لي لأتماثل للشفاء وأعود بأسرع وقت”

2024-03-29 / 10:30
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