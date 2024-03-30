المغرب يزيح إسبانيا من عرش قائمة أكبر مصدري الطماطم لبريطانيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رغم العراقيل و التحرشات التي تقوم بها بعض المنظمات و الفلاحين الإسبان و التي وصلت حد اعتراض و تخريب الشاحنات المغربية التي تنقل الخضر و الفواكه، غير أن الطماطم المغربية ما تزال “راس السوق” في عديد الدول.

و في هذا الصدد، كشف تقرير دولي حديث أن الطماطم المغربية تفوقت على نظيرتها الإسبانية في السوق البريطانية، حيث تم استيراد كمية أكبر من الطماطم القادمة من المغرب مقارنة بالمستوردة من إسبانيا.

و تفوق المغرب في قائمة أكبر موردي الطماطم في بريطانيا، بعد أن تمكن من تجاوز إسبانيا سنة 2021 لأول مرة في التاريخ، حيث أن مبيعات الطماطم المغربية في السوق البريطانية تجاوزت 183 مليون يورو خلال عام واحد.