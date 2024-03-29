نارسا: ارتفاع نسبة نجاح المترشحين لنيل “البيرمي” بـ 36 %

أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تسجيل تطور “إيجابي وملحوظ” في نسبة نجاح المترشحين لنيل رخصة السياقة في اليوم الرابع من التتبع اليومي لتنزيل بنك الأسئلة الجديدة لاجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، وذلك بارتفاع نسبته 36 في المائة مقارنة باليوم الثالث.

وأبرزت الوكالة، في بلاغ، أن المعطيات المتعلقة باليوم الرابع، الخميس 20 مارس 2024، لتفعيل هذا المشروع الإصلاحي التأهيلي الهام، تشير إلى تطور إيجابي وملحوظ في نسبة نجاح المترشحين، مشيرة إلى أن هذه النسبة بلغت على الصعيد الوطني 54,41 في المائة، بارتفاع قدره 36 في المائة مقارنة بيوم الأربعاء 27 مارس 2024.

أما على صعيد الجهات، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تسجيل نسب نجاح بلغت 71,43 في المائة بدرعة-تافيلالت، و63 في المائة بالشرق، و57,89 في المائة بالرباط-سلا-القنيطرة، و55,72 في المائة بمراكش-آسفي، و54,34 في المائة بتطوان-طنجة-الحسيمة، و53,46 في المائة بالدار البيضاء-سطات، و53,42 في المائة ببني ملال-خنيفرة، و52,76 في المائة بسوس-ماسة، و51,20 في المائة بفاس-مكناس.

وأشارت “نارسا” إلى أنه لم تتم برمجة امتحانات بجهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب وكلميم-واد نون لعدم توفر مرشحين هذا اليوم.

ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بمنصة التكوين “PERMINOU”، سجلت الوكالة ولوج أكثر من 27 ألف مترشح من أجل الاطلاع والتكوين وإجراء الاختبارات “QUIZ”، لافتة إلى أن عدد الاختبارات بلغ حوالي 50 ألف اختبار.

وأوردت أن هذه المعطيات تبرز أن مؤسسات تعليم السياقة، الشريك الأساسي في هذا الورش الإصلاحي الهام، واكبت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، المترشحين من أجل تأهيلهم لاكتساب معارف كافية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.