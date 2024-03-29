طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار رعدية بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نزول أمطار محليا رعدية مع احتمال تساقط البرد، بكل من المناطق الشمالية والوسطى، والأطلس والريف وبشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية. مع تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الريف والأطلس التي يتعدى علوها 1500 متر.

وسيلاحظ أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمناطق الشمالية والوسطى، ومرتفعات الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع هبات رياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر الغبار أو الرمال بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والجنوب ومحليا بوسط البلاد. كما سيتشكل ضباب محلي بالسهول الشمالية وبالسواحل الجنوبية، خاصة خلال الصباح.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا بمناطق الأطلس والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 09 درجات بالريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة بالجنوب وبالسواحل، وستكون ما بين 06 و13 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل ليصبح قوي الهيجان في الصباح.