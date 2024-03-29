السكيتيوي يقود الحسنية إلى ثمن نهائي كأس العرش

في مباراة صعبة امام نادي الكوكب المراكشي، تمكن نادي حسنية اكادير، من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم الخميس 28 مارس الجاري.

فوز الحسنية لم يكن سهل المنال، خصوصا خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد توالي الهجومات على مرمى الحسنية، لكن الخطة الدفاعية التي وضعها عبد الهادي السكيتيوي، مكنت من الحفاظ على النتيجة إلى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز الثمين تكون حسنية اكادير، قد ضمنت الصعود إلى دور الثمن النهائي لكأس العرش، في مباراة ستجمعه مع نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي.