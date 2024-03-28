طنجة.. ترويج الكوكايين يورط نجل مستشار جماعي وزوجته

هبة بريس – مكتب طنجة

علمت “هبة بريس ” من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بطنجة قد أوقفت أمس الأربعاء ، نجل وزوجة مستشار جماعي على خلفية الإشتباه في ترويج المخدرات القوية .

وأضافت المصادر أن المصالح الأمنية بمنطقة أمن بني مكادة قد تمكنت من توقيف المعنيين بالأمر حيث يواجه نجل المستشار الجماعي تهمة ترويج الكوكايين وزوجته تهمة المشاركة .

وقد تم الإحتفاظ بالمعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الجاري بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهما أمام العدالة

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