إيطاليا..العثور على جثة ستيني مغربي متحللة يهز الساكنة ويستنفر السلطات
علمت هبة بريس من مصادر جيدة الإطلاع تم العثور على جثة رجل مغربي في مراحل متقدمة من التحلل في ظروف غامضة، وذلك ببلدة سان فيرمو دي لا باطاريا إقليم كومو شمال إيطاليا، بعد اقتحام منزله من طرف السلطات الإيطالية وعناصر التشخيص القضائي، بتعليمات من المدعي العام للجمهورية.
وأضاف المصدر ذاته أن الهالك المسمى قيد حياته، “خ أ ” المزداد سنة 1961 من مواليد مدينة خنيفرة، كان قد تغيب عن الانظار. وأوضح المصدر نفسه،أن إخبارية من الساكنة المجاورة أفادت بوجود رائحة كريهة تزكم الأنوف مصدرها إحدى الشقق السكنية مما دفع عناصر الأمن للتحرك وبعد تفقد، وجدوه جثة هامدة بالغرفة التي يكتريها .
وأكد المصدر ذاته، أنه جرى نقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات، من أجل اخضاعها للتشريح الطبي الكفيل، فيما تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله إلا الله
اللهم ارحمه واغفر له
Llah yrahmo meskin
بجب على السلطات الإيطالية فتح تحقيق عاجل بشأن هذا المهاجر المغربي الذي يتجاوز عمره ستين سنة مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينات منه من أجل الوصول إلى مدبرها في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن السلطات القبض على المجرم.
ألم يكن هناك اتصالات من طرف الجيران لإخبارهم وخاصة ان جثته في درجة متقدمة من التحلل مما أعطت رائحة كريهة تخرج من باب منزله، لاحولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم.
ان لله و ان اليه راجعون حسبنا الله ونعم آلوكيل في من كان سببا فى وفاته .
اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إن لله وان اليه راجعون .
ربما هناك شخص قام بشنقه وتركه في منزله حتى تعثر عليه الشرطة …حلل وناقش!!!؟؟؟
ربما حسابات بين الهالك واصدقائه وتم قتله بدون ان يعرف احد ولكن الروح عزيزة عند الله تعالى ..
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة المحزنة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
يجب كشف تفاصيل الجريمة عما قريب وتسليم الجثة إلى عائلة الفقيد ،والقبض على المجرم وتسلمه للعدالة والحكم عليه بالإعدام…