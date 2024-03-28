فاس.. إفطار جماعي لمستخدمي وأطر المكتب الوطني للكهرباء

ع محياوي _ هبة بريس

تجسيدا لقيم التواصل والتضامن نظم النادي الرياضي والثقافي للكهربائيين بفاس تحت رعاية مجلس الأعمال الإجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” اليوم الخميس ، إفطارا رمضانيا وعشاء لفائدة مزاولين والمتقاعدين بمركز الاصطياف ميموزا بفاس، تكريسا منه لعرف يجسد تقوية الروابط الاجتماعية بين العاملين في القطاع واستحضارا لما يحفل به هذا الشهر الكريم من قيم السمحة والنبيلة .

الحفل حضره أطر و مستخدمي القطاع .وقد ألقى رئيس النادي الرياضي والثقافي للكهربائيين بفاس كلمة بالمناسبة عبر خلالها عن تقديره العميق لما يبذله أطر ومستخدمي القطاع من مجهودات متواصلة في خدمة الأعمال الإجتماعية باعتبارهم العنصر الأساسي للإدارة .

داعيا لبذل المزيد من الجهد سيما وأن المجلس أطلق جملة من الانشطة المتنوعة تقتضي المواكبة الميدانية والفعالية في إنزالها وتجاوز كل المعيقات والصعوبات .ومؤكدا على أهمية التعاون بين الإدارة ومؤسسة الأعمال الإجتماعية خدمة لتطلعات مستخدمي القطاع .

الإفطار الجماعي يتميز بالحفل الفني الروحي الذي تحييه فرقة متميزة في فن السماع والمديح من خلال وصلات روحانية بمركز الاصطياف ميموزا.

جدير بالذكر أن الهدف من هذه المبادرة هو السعي إلى تكريس ثقافة التضامن والتكافل داخل الأسرة الكهربائية بفاس، هكذا إتسم الإفطار الذي نظمه النادي الرياضي والثقافي للكهربائيين وقدمت لهم وجبات الإفطار في جو من البهجة والسرور، وأجواء روحانية تسودها مشاعر الود والمحبة والفضل الكبير يرجع لرئيس مركز الإصطياف بميموزا السيد ” محمد مودن ” الذي سهر بنفسه على مائدة الإفطار الجماعية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ويعتبر من أجود رئساء مراكز الاصطياف بقطاع المكتب الوطني للكهرباء رفقة رئيس طنجة والمحمدية .