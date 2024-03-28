“دون بيغ” و”هاشم البسطاوي”…” كلاشات “و “حرب تصريحات “

تعليقا على الاعمال الرمضانية لهذا الموسم كتب فنان الراب، توفيق حازب الملقب بـ “دون بيغ” عبر “ستوري” على حسابه الشخص

“إنستغرام”: “أول نهار في رمضان لي غادي ندخل نتفرج في تلفزتنا العزيزة.. وأنا نطفيها، حنا مزال في التسعينات”.

هاشم البسطاوي لم يتردد في الرد على ” دون بيغ ” اذ قام بمشاركة تدوينة على المنصة السالف ذكرها، جاء فيها: “ملي درت البودكاست خرج كيسبني بحالا خاتر فالدين، ودابا كيهضر على التلفزة المغربية والتفاهة”.

وأضاف: “هادشي كامل حيت ماعاودوش عيطو ليه يمثل.. كون عيطو عليك تمثل فمداولة كون مشيتي كتجري”.