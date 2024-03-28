تربية البط الملاري بالمغرب ..هل يشكل خطرا على باقي الطيور ؟

نبه خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن خلق سلسلة لتربية البط الملاري بالمغرب في غياب تام لدفتر التحملات يشكل خطرا كبيرا على باقي الطيور الداجنة، ويهدد الأمن الغذائي من اللحوم البيضاء التي تعتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية ببلادنا.

وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تربية هذا البط “تقتضي شروطا خاصا نظرا لطبيعة هذا النوع من الدواجن”.

وشدد ضمن السؤال ذاته، على أنه لا بد من وجود دفتر تحملات خاص تشرف عليه المصالح المركزية للوزارة المعنية من أجل ضمان صحة القطيع، وتفادي انتشار الأمراض مثل أنفلونزا الطيور المرتفعة الضراوة التي لا تؤثر على هذا النوع من الطيور لكنها تؤثر على باقي الأنواع الأخرى.

إثر ذلك طالب المستشار البرلماني، الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل إخراج دفتر التحملات الخاص بسلسلة البط على غرار الدجاج البلدي، تفاديا لأي مشكل في المستقبل