معاناة الفلاحين من الرعي الجائر يصل البرلمان

كشف خالد السطي ولبنى علوي عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الفلاحين يعانون في عدد من مناطق سوس ماسة، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف، من الرعي الجائر الذي يتسبب في تبديد المحاصيل الزراعية وثمار الأشجار واستنزاف الموارد المائية.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهاه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضحا فيه أن الرعي الجاري يتسبب في أضرار للنسيج البيئي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، حيث تنشب في بعض الأحيان مواجهات بين الساكنة المتضررة والرحل الوافدين من الأقاليم الصحراوية بقطعان كبيرة جدا من الإبل والأغنام والمعز.

إثر ذلك طالب المستشاران البرلمانيان الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل إيجاد حل جذري لهذا الأمر الذي يتكرر كل سنة وينعكس سلبا على ساكنة المنطقة ويضر بالنسيج البيئي.