بايتاس: “لا نزال في وضعية صعبة على مستوى الأمطار”
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة استبشرت خيرا بالتساقطات المطرية الأخيرة، لكن لم نصل بعد للمعدلات الوطنية بخصوص التساقطات.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “لا نزال في وضعية صعبة على مستوى التساقطات المطرية.”
وأضاف بايتاس، أن حجم وكميات الأمطار التي سجلتها السدود خلال الأيام الأخيرة، ضعيفة جدا، مسترسلا بالقول :”علينا أن نبقى متفائلين خاصة لأهمية الأمطار الربيعية على الفلاحة والمواشي.”
4 تعليقات
اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
حجم وكميات الأمطار التي سجلتها السدود خلال الأيام الأخيرة ضعيفة جدا
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً نافعاً غير ضار تُدِر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض
اللهم أغثنا و ارحمنا برحمتك يارب العالمين