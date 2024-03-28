الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله السيد الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.