الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-28 / 15:24
4

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله السيد الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.

2024-03-28 / 15:24
4

مقالات ذات صلة

المقرئ “أحمد النعيمي” صوت رباني يضيء ليالي رمضان بسطات…

2024-03-28 / 10:20

في رمضان ..كيف تصطاد فوائد الصيام

2024-03-25 / 10:50

ليبروفيل : هبة مغربية عبارة عن مجموعة كبيرة من…

2024-03-24 / 11:57

القارئ إلياس المهياوي يتوج بالجائزة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن…

2024-03-23 / 18:11

الملك يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-23 / 17:24

إشادة واسعة بالدكتور بنحمزة في مواجهة علمانيو “تفكيك الأسرة”

2024-03-23 / 16:10

الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-18 / 15:30

واقعة الفتيات حافظات القرآن…أصوات ربانية تُكسر صمت زلزال الحوز

2024-03-17 / 22:39

مسجد الكتبية بمراكش يفتتح أبوابه في وجه المصلين

2024-03-16 / 17:05

في رمضان .. كيف تصطاد فوائد الصيام

2024-03-16 / 15:20

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى