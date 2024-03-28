نشرة إنذارية: أمطار ورياح قوية الجمعة والسبت والأحد

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، عبر نشرة إنذارية، أنها تتوقع تساقطات مطرية قوية جدا، هبوب رياح قوية (75- 95 كلم في الساعة) مع تطاير للغبار، يومي الجمعة والسبت والأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأكدت المديرية، أن مناطق شفشاون، تطوان، العرائش، الحسيمة، وطنجة أصيلة، ستشهد تساقطات مطرية قوية تتراوح قوتها ما بين 90 و130 ملم، ابتداء من يوم غد الجمعة من الساعة السادسة زوالا إلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت، أن مناطق وزان، الفحص انجرة، المضيق، الفنيدق، القنيطرة، تاونات، وتازة، ستعرف تساقطات تتراوح قوتها من 40 إلى 60 ملم، ابتداء من يوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأضافت المديرية، أن مناطق اسفي والصويرة ستعرف تساقطات مطرية تتراوح قوتها ما بين 20 و30 ملم، ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأفادت المديرية، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير محلي للغبار، من 75 إلى 95 كلم في الساعة، بهذه المناطق الجديدة، سيدي بنور، اسفي، شيشاوة، الرباط، سلا، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تمارة، الصخيرات، يوم غد الجمعة.

وأضافت المديرية، أن مناطق الحسيمة، شفشاون، تطوان، المضيق، الفنيدق، الفحص انجرة، طنجة، أصيلة، العرائش، القنيطرة، الدرويش، فكيك، جرادة، تارريرت، كرسيف، وجدة، انجاد، بولمان، صفرو، تازة، افران، تنغير، ورزازات، ميدلت، الراشيدية، زاكورة، طاطا، فاس، مكناس/ مولاي يعقوب، تاونات، خنيفرة، الناظور، بركان، ستشهد رياح قوية يوم غد الجمعة