وزير النقل: “لا تقنين لتطبيقات النقل دون موافقة الطاكسيات والطوبيسات”

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، على أن تقنين تطبيقات النقل، لا يمكن أن تتم دون موافقة كافة المتدخلين.

وقال الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “تقنين النقل عبر التطبيقات ميمكنش نقومو بيه الا ملي يكونو جميع المتدخلين في النقل الجماعي “الحافلات، سيارات الاجرة” مستعدين يدخل هاد النقل.”

وأضاف الوزير قائلا : “منظومة النقل في المغرب عندها خصوصيات، الطاكسيات الكبار والصغار كيقومو بخدمة جد مهمة للمواطنين لأنهم كينقلو القسط الاكبر ديال النقل الجماعي خلافا على بلدان أخرى.”

وشدد ذات المتحدث على أن الوزارة تعمل على اطلاق دراسة متعلقة لوضع تصور مستقبلي للتنقلات في المغرب، ومن ضمنها كيفية التعامل مع الطرق الجديدة للتنقل لاسيما داخل المجال الحضري.