وزير النقل يبشر الراسبين فـ”البيرمي”: “غادي تعاودو الامتحان”

2024-03-28 / 14:04
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بشر وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، الراسبين في امتحان الحصول على رخصة السياقة، يوم الاثنين الماضي.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس : ” اللي دوزو الامتحان نهار الاثنين اياخذو فرصة ثانية، ومغاديش نحسبو داك النهار”

وأضاف الوزير قائلا : “يوم الاثنين أول مرة استعملنا بنك الاسئلة وقمنا بتحديد الأجوبة وأصلحنا الخلل، واليومين التاليين عرفت ارتفاعا ملحوظا في نسب النجاح وهاد النسب اتبقى فتزايد حتى نوصلو للعدد الاعتيادي”

2024-03-28 / 14:04
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