عمر لطفي يشيد بأداء نورة الصقلي: “ممثلة من العيار الثقيل”

2024-03-28 / 13:12
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خولة الوادي – هبة بريس

عبر الفنان عمر لطفي، عن إعجابه بأداء الفنانة نورا الصقلي، في مسلسل “دار النسا”.

وفي حسابه بموقع “انستغرام”، نشر عمر لطفي صورة للصقلي من المسلسل، معلقا عليها بالقول : ““مقنعة ومبهرة ورائعة ومتمكنة.. إحساس واصل ممثلة من العيار الثقيل”.

هذا ويشار إلى أن مسلسل “دار النسا” الذي يعرض طيلة شهر رمضان على القناة الاولى، حقق نجاحا مهما، رغم الانتقادات التي لاحقته بسبب عدم إتقان عدد من الممثلين المشاركين للهجة الشمالية

2024-03-28 / 13:12
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