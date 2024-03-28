ابتسام باطما عن ابنتي شقيقتها: “كل مرة كيبكيو على ماماهم توحشوها”

كشفت المودل ابتسام باطما، عن وضع ابنتي شقيقتها دنيا باطما، المتواجدة بسجن الاوداية بمراكش، لقضاء عقوبتها السجنية.

وقالت ابتسام في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “دموع هاد لبنيات لكل مرة كيبكيوو على ماماهم توحشوها وكيسولو امتى غتجي”

وأضافت: “أنا بغيت ياربي تعيشو نفس القهرة يا الظالمين، الله ياخذ الحق ياربي حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك يا رب”.