ابتسام باطما عن ابنتي شقيقتها: “كل مرة كيبكيو على ماماهم توحشوها”

2024-03-28 / 12:33
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كشفت المودل ابتسام باطما، عن وضع ابنتي شقيقتها دنيا باطما، المتواجدة بسجن الاوداية بمراكش، لقضاء عقوبتها السجنية.

وقالت ابتسام في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “دموع هاد لبنيات لكل مرة كيبكيوو على ماماهم توحشوها وكيسولو امتى غتجي”

وأضافت: “أنا بغيت ياربي تعيشو نفس القهرة يا الظالمين، الله ياخذ الحق ياربي حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك يا رب”.

2024-03-28 / 12:33
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‫2 تعليقات

  2. قولي لهم ايصبروا اشويا راه بالزاف ديال الاطفال كيبكيوا على والديهم الي مسجونين حتى هما

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