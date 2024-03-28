حادثة سير مميتة بالبيضاء.. مصرع سيدة ونقل زوجها وابنتها في حالة حرجة

2024-03-28 / 11:54
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شهدت منطقة منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، حادث سير خطير .

وحسب شهود عيان، فالحادث وقع جراء اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بدراجة نارية، ما أسفر عن وفاة سيدة على الفور، وإصابة زوجها وابنتها بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات كما نقل زوجها وابنتها لتلقي الإسعافات اللازمة.

2024-03-28 / 11:54
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