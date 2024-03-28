إذاعة “هيت راديو” تتبرأ من واقعة “مكالمة السرقة المفبركة”

هبة بريس – الرباط

تبرأت إذاعة “هيت راديو” من واقعة مكالمة سرقة الهاتف المفبركة التي أذيعت خلال إحدى حلقات “مومو رمضان شو”.

ونفت الإذاعة في بلاغ توضيحي، بشدة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، التي تتعارض تماما مع قيمها، مشددة على أنها و وموظفيها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة.

ومن هذا المنطلق، أكدت الإذاعة عدم صلتها بالواقعة، نافية بشدة وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة.

كما عبرت الإذاعة، عن احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم.

وأمام هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، يضيف البلاغ، تحتفظ إذاعة هيت راديو بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة.