تفاصيل إحداث شارع جديد بقلب الدار البيضاء لتخفيف ضغط حركة المرور

2024-03-28 / 13:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عمل كبير يقوم به محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات فيما يتعلق بإيجاد حلول لأزمة النقل و التنقل بقلب العاصمة الاقتصادية.

و في هذا الصدد، تم إعلان انتهاء الأشغال في الطريق الجديد mainstreet و هو شارع رئيسي رأى النور بقلب الدار البيضاء و تم فتحه يوم أمس في وجه حركة المرور لتخفيف الضغط على باقي الشوارع بالمنطقة.

هذا الشارع الحديث سيربط شارع مولاي عبد الله الشريف بشارع محمد الطيب الناصري على مقربة من المستشفى الجامعي الشيخ خليفة الدولي، و يتكون من اتجاهين بكل اتجاه مسارين اثنين و موقف لركن السيارات على طول كل مسار.

2024-03-28 / 13:29
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