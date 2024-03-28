انتهاء الأشغال بمشروع “الأبطال” في البيضاء و إحداث أماكن لركن السيارات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تم الإعلان يوم أمس رسميا عن انتهاء أشغال مشروع “شارع الأبطال” بالدار البيضاء و التي انطلقت قبل أسابيع و تم إنجازها في ظرف قياسي بمتابعة دقيقة من والي الجهة.
و في هذا الصدد، تم إطلاق شارع الأبطال الرابط بين شارع عمر الخيام و طريق الجديدة عبر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، في وجه حركة المرور بشكل تام و كامل.
و همت أشغال تهيئة شارع “الأبطال” في الدار البيضاء توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين، بكل اتجاه ثلاث مسارات، مع إحداث أماكن لركن السيارات، و سيساهم المشروع في تخفيف الضغط على باقي الشوارع الرئيسية بالمنطقة.
4 تعليقات
يبدو أنه تم إنجازها في ظرف قياسي
إطلاق شارع الأبطال كان قرار جيد
من الجيد توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين بكل اتجاه ثلاث مسارات مع إحداث أماكن لركن السيارات
Mezyane Mezyane saraha