انتهاء الأشغال بمشروع “الأبطال” في البيضاء و إحداث أماكن لركن السيارات

2024-03-28 / 16:15
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تم الإعلان يوم أمس رسميا عن انتهاء أشغال مشروع “شارع الأبطال” بالدار البيضاء و التي انطلقت قبل أسابيع و تم إنجازها في ظرف قياسي بمتابعة دقيقة من والي الجهة.

و في هذا الصدد، تم إطلاق شارع الأبطال الرابط بين شارع عمر الخيام و طريق الجديدة عبر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، في وجه حركة المرور بشكل تام و كامل.

و همت أشغال تهيئة شارع “الأبطال” في الدار البيضاء توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين، بكل اتجاه ثلاث مسارات، مع إحداث أماكن لركن السيارات، و سيساهم المشروع في تخفيف الضغط على باقي الشوارع الرئيسية بالمنطقة.

2024-03-28 / 16:15
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‫4 تعليقات

  3. من الجيد توسعة الطريق ليصبح من اتجاهين بكل اتجاه ثلاث مسارات مع إحداث أماكن لركن السيارات

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