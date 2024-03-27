تارودانت : المحكمة الإدارية تعزل اصغر رئيسة جماعة “تيكوكا” واثنين من نوابها

تفعيلا لمسطرة العزل الذي تقدم بها عامل اقليم تارودانت ” الحسين امزال” قضت ادارية أكادير، اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري ، بعزل اصغر رئيسة جماعة بسوس البامية “مهدية أوبركا “من مهامها بالجماعة الترابية “تيكوكا ” واثنين من نوابها،تفعيلا لمسطرة العزل في حقهم، وفقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 لمتعلق بالجماعات الترابية، استنادا لعدة أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للداخلية، وفق منطوق المقال المرفوع إلى الهيئة القضائية.

ووفق أوراق القضية، فإن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد حلت خلال شهر يونيو 2023 بمقر الجماعة الترابية”تيكوكا” للتقصي والتحقيق في شأن عدد من القضايا والملفات كانت موضوع شكاوى، وعلى خلفية “البلوكاج” التي تعيشه الجماعة الترابية التي تعد من اكبر الجماعات التي شهدت زلزال 8 شتنبر، وان التقرير نفسه سجل ان الرئيسة المعزولة عطلت مصالح الساكنة ورفضت عدد من مقررات المجلس خلال التداول والتصويت عليها، بسبب صراعات إثر تصدع الأغلبية واستقواء فريق المعارضة ، والذي تقود تدبيره مهدية أوبركا المنتسبة لحزب الأصالة والمعاصرة.