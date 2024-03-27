موجة البرد تقتل ” مشرد ” بمراكش

باشرت الشرطة القضائية لأمن مراكش ، أبحاثها وتحرياتها بتعليمات من النيابة العامة ، في ظروف وملابسات وفاة شخص ” ثلاثيني ” كان يعيش قيد حياته “التشرد “.

جثة الهالك وهي في بداية التحلل ، تم العثور عليها مساء اليوم الأربعاء 27 مارس الجاري بأحد المنازل المهجورة بدرب السوق بحي الملاح بمراكش.

وبحسب مصادر الجريدة ، فإن الهالك وهو من مواليد 1989، كان يعيش حياة التشرد ، وكان سكان الحي المذكور يتكفلون بمأكله منذ مدة ، والروائح المنبعثة من المنزل المهجور ، هي التي دفعت الساكنة لاكتشاف جثته.

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ورجحت مصادر الجريدة، ان تكون موجة البرد القارس التي تجتاح مراكش هذا الأسبوع، سببا في هلاك ” المشرد”، وسط تجديد مطالب من جمعيات حقوقية لتحرك السلطات لحماية هذه الفئة وإيجاد أمكنة للاعتناء بها من تقلبات المناخ الشديدة البرودة التي عادة ما تزهق ارواحهم بشكل مأساوي.