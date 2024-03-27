بسبب تعليقها تمويل “أونروا”.. دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) أن “دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية”، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشكوى ستتقدم بها شركة “Bindmans LLP” للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.

وأوضح البيان أن “المركز الدولي للعدالة” سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.

وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل المقبل، من أجل ذلك، وإلا “فسيتم البدء بمراجعة قضائية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير الماضي، اتخذت هذا القرار “دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية”.