ثاني رسالة بعد الحرب.. قائد القسام يدعو للزحف “الآن” نحو فلسطين

دعا القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، مساء الأربعاء، المسلمين في العالمين العربي والإسلامي إلى “الزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين”، قائلا: “لا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

جاء ذلك في رسالة صوتية مقتضبة هي الثانية للضيف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، نشرتها حماس على حسابها في تلغرام.

وتأتي رسالة الضيف بعد يوم من ادعاء الجيش الإسرائيلي تحييد القائد بكتائب القسام مروان عيسى (58 عاما) في غارة على غزة قبل نحو أسبوعين.

وقال الضيف: “ابدؤوا بالزحف الآن وليس غدا نحو فلسطين، ولا تجعلوا قيودا ولا حدودا ولا أنظمة تحرمكم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

وخاطب الضيف في رسالته “أهل الأردن ولبنان ومصر والجزائر والمغرب العربي وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكل أنحاء الوطن العربي والإسلامي”.

وتأتي رسالة الضيف بعد يومين من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا أيّدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف.