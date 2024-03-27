استقالة مسؤولة في الخارجية الأميركية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل

2024-03-27 / 20:31
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أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، استقالتها الأربعاء احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست.

وقدمت أنيل شيلين (38 عاما) استقالتها من الخارجية الأميركية، حيث كانت تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل” منذ نحو عام.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.

2024-03-27 / 20:31
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‫7 تعليقات

  6. اللهم يارب العالمين انك تعلم ولانعلم يا علام الغيوب اللهم ارينا يوما اسودا في بنو سهيون اعداءك واعداء انبيائك ورسلك

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  7. اصبحنا وكاننا لانرا ولانسمع عما يحصل لاهلنا في غزة يجب علا كل المسؤولين بوقف هاده المهزلة وهاده الحرب الدامية والمدمرة في اسرع وقة حسبنا الله ونعم الوكيلفيبنو سهيون

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