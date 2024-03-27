في بلاغ تحذيري … “CNSS” يلوح بمتابعة محتالين

أصدر المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، بلاغا تحذيريا، من أشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة، متوعدا بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية.

وجاء في بلاغ صادر عن الصندوق اليوم الأربعاء 27 مارس، أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة ونظام أمو التضامن AMO TADAMON”

وأكد الصندوق على أنه “سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”.

وأضاف أنه “من أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإطلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل البطاقة الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري للتطبيق MA CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة