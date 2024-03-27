علاكوش: الحكومة تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة بشكل “جد إيجابي”

2024-03-27 / 16:28
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أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة، بجميع مكوناتها، تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة، وذلك خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال علاكوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحكومة تعاملت بشكل “جد إيجابي” مع مطالب الطبقة الشغيلة، لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر عن ترحيبه بالمجهودات الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، “لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة “.

وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سجل بإيجاب المرحلة الأولى لجلسات الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقاط التي لم تتم مناقشتها خلال الجولة الماضية.

ونوه علاكوش بالأجواء التي جرى فيها الاجتماع، لا سيما أن الحكومة اطلعت على جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، والتي تتعلق بالأساس بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض المطالب الفئوية بمختلف القطاعات، مبرزا أن الاتحاد طالب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية، وتنفيذ ما تم الالتزام به خلال هذه الحوارات من طرف الحكومة مع النقابات القطاعية.

2024-03-27 / 16:28
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‫7 تعليقات

  1. وعلكوش يقتات من جبين الضعفاء ولا يفعل اي شئء سوا التسويف اسألوا من لديهم مظلومية وتوجهوا اليه .ان لم تستحي فقل ما شئت

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  5. لا تنسوا الزيادة في معاشات المتقاعدين سواء القطاع الخاص أو العام فالمتقاعدون جزء لا يتجزأ من هذا الشعب المقهور أمام هذا الغلاء الفاحش

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  6. تعفنت الجتث ولازال النخاس يمارس الدجل !! ولن يسلم المومياء للدفن! فديدان الجتث يساوي ريعا وجاها ونفعا على حساب المازوش عباد الاصنام !!

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