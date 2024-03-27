صحف مصرية: الشيبي رفض 120 مليون سنتيم مقابل الظهور مع “الشحات” في “رامز جاب من الآخر”

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن لاعب نادي بيراميدز ، المغربي محمد الشيبي رفض 120 مليون سنتيم مقابل الظهور مع “حسين الشحات” في “رامز جاب من الآخر”.

وأفادت ذات المصادر، أن وسيط قناة إم بي سي مصر عرض على الشيبي مبلغا وصل إلى 120 مليون سنتيم للظهور في الحلقة التي ستعرف مشاركة الشحات، غير أنه رفض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشيبي شدد على أنه لا يقبل طرح الفكرة من الأساس، ولا يفضل هذه النوعية من البرامج التي تفتقد المصداقية لدى المشاهد، كما أنه يرفض استغلال القضية تجاريا وإنما يبحث عن حقه فقط، مشيرة الى أن القناة اضطرت في النهاية إلى ظهور زميل الشحات في الأهلي أكرم توفيق بديلا للشيبي.