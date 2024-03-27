القضاء ينتصر للراشدي ويرفض إلغاء انتخابه على رأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال

رباب نوي – هبة بريس

أسدلت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، الستار على طلب إلغاء انتخاب عبد الجبار الراشدي على رأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال، برفضه.

وجاء هذا الرفض في سياق رفع أشرف أبرون عضو المجلس الوطني لحزب الإستقلال دعوى قضائية ضد نزار بركة الأمين العام، يطالبه فيها بإلغاء انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، بسبب خروقات قانونية.

ومن جهة القضاء، اعتبرت المحكمة أن عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال في مؤتمره 18 جرى بشكل قانوني ووفق القوانين المنظمة للحزب.