فيصل عزيزي: “ممثلين فمسلسل دار النسا تعداو على اللهجة الشمالية”

2024-03-27 / 13:31
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خولة الوادي – هبة بريس

دخل الفنان فيصل عزيزي، على خط الفنانين الذين انتقدوا عدم إتقان ممثلين للهجة الشمالية بمسلسل دار النسا.

وفي هذا الصدد، قال عزيزي : “المشكل عندو علاقة باللهجة ماشي بالفنان وماشي بالخدمة”.

وأضاف “ممثلين كاينين فالمسلسل بصح تعداو على اللهجة الشمالية لي هي عندها قيمة وتاريخ ومنطقة كبيرة فشمال المغرب، كان خاص يا إما يدربو أو يجيبو ممثلين شماليين يمثلو”

2024-03-27 / 13:31
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‫5 تعليقات

  2. اللغة او اللهجة تزيد من قيمة المسلسل او الشريط فعلا فكان علا المخرج ان يدقق في الدور مع اللهجة وادائها واعطائها لمن يتقنها

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