حماس: لن نفرج عن المحتجزين إلا بعد تحقيق الأهداف المرجوة

2024-03-27 / 13:02
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أكدت حركة حماس، إنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين، إلا بعد تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى إنها “تدير معركة تفاوضية شرسة وسنهزمهم فيها”.

وأشارت حركة حماس إلى إنها تتمسك في المفاوضات بوقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين لشمال القطاع.

من جهته، سيعقد المجلس الحربي الإسرائيلي اجتماع له الليلة حيث سيتم التباحث في رد حركة حماس على المقترح الأميركي، والموقف الإسرائيلي إزاء رد حماس ومستقبل المفاوضات في ظل هذا الرد.

وكانت إسرائيل قد أعادت أغلبية الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة على ضوء رد حماس الرافض للمقترح الإسرائيلي، فيما اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بالمسؤولية عن قرار حماس هذا، والذي قال نتنياهو إنه يأتي بتشجيع من قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار.

2024-03-27 / 13:02
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