زبناء BMCI غاضبون بسبب غياب تطبيق إلكتروني للبنك التشاركي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“البنك هاهوا و التطبيق فين هو”، بهذا التعليق عقب أحد زبناء البنك التشاركي “نجمة” التابع لمجموعة BMCI البنكية.

و في هذا الصدد، عبر عدد من زبناء “نجمة” النافذة التشاركية لبنك BMCI عن غضبهم مع تأخر إطلاق تطبيق إلكتروني رغم الوعود التي تقدم لهم بالوكالات البنكية، حيث يفرض عليهم التنقل بشكل شخصي للوكالات في كل مرة لإجراء عمليات لا تتطلب في الأصل سوى ضغطة زر في تطبيق هاتفي.

و يعاني زبناء “نجمة” ، البنك التشاركي الخاص بالبنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI من غياب تطبيق إلكتروني خاص على الهاتف، منذ افتتاح المجموعة لسلسلة بنوكها التشاركية سنة 2018.

ويشتكي زبناء نجمة BMCI من غياب خدمة تطبيق إلكتروني خاص بهم و التي تمكنهم من الاطلاع على الرصيد وأداء الفواتير و خدمات تحويل الأموال و غيرها من الخدمات.

و أوضح عدذ من زبناء “نجمة BMCI” على أن قرار تغيير البنك و نقل حساباتهم نحو بنوك منافسة سيكون حلا في حال استمرار الوعود التسويفية و غياب تطبيق إلكتروني يسمح لهم بقضاء أغراضهم دون الحاجة للتنقل للوكالات.