بنك الأسئلة الجديدة يجر وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة

رباب نوي – هبة بريس

ساءل منصف الطوب عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية وزير النقل واللوجستيك عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية المزمع اتخاذها من أجل إعادة النظر في طبيعة المعايير الجديدة، التي اتخذتها الوزارة المعنية، بما يتماشى وأسباب نزول إصلاح بنك الأسئلة الجديدة وتطويرها وفق شروط تكون في متناول المترشحين، من أجل تجويد هذه المنظومة والرفع من جودة السلامة الطرقية ببلادنا.

وفي معرض سؤاله الكتابي، الذي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه، أوضح البرلماني ذاته أنه سبق أن نبه في وقت سابق إلى طبيعة هذه القرارات وكيفية تنزيلها تدريجيا، بما يفسح المجال أمام المؤسسات المكلفة بتعليم السياقة وكذا المرشحين إلى استيعاب نوعية الأسئلة وتلقي تكاوين خاصة في هذا الصدد، مؤكدا أن المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض لا تتوفر على الدعائم البيداغوجية الكافية بتلقين وتكوين المرشحين، علاوة على أن ولوج المنصة يعرف عدة إشكالات تقنية وتبقى غير متاحة للجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الأسئلة الجديدة المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي أقرت وزارة النقل اعتماده بمدارس تعليم السياقة خلف حالة من الإستياء، بعد رسوب نسبة كبيرة من المترشحين في امتحان نيل رخصة السياقة.