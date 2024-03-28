كأس العالم يدفع مجموعة أمريكية شهيرة لتعزيز حضورها ب25 فندق في المغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي و حسب، بل هو فرصة لجلب كبار المسثتمرين الذين يضخون رساميل مالية مهمة، و هو ما تجلى في إعلان مجموعة فندقية عالمية التي أكدت رغبتها في تشييد عدد من الفنادق الحديثة في المملكة.
و في هذا الصدد، أعلن إروان غارنيي مدير فرع إفريقيا لمجموعة “راديسون” الأمريكية بأنه تقرر توسيع قاعدة فنادق المجموعة في المغرب من 11 إلى 25 فندق في غضون السنوات القليلة المقبلة.
و أوضح ممثل المجموعة الفندقية العالمية بأن أولوية المجموعة في أفق سنة 2030 هي تعزيز تواجدها في الدار البيضاء و مراكش، مع تشييد فنادق جديدة في الرباط و طنجة و أكادير و فاس.
و شدد المسؤول السالف الذكر على أن حدث المونديال الذي سيحتضنه المغرب و أرقام السياح التي تتضاعف شهرا بعد آخر كلها مؤشرات دفعت باتجاه اسثتمار مجموعة “راديسون” في إحداث فنادق أخرى لها بالمملكة المغربية.
7 تعليقات
يارب اتكمل بخير وعلا خير او نتمناو انشاالله كولشي ايدوز مزيان
كل تمنياتنا ودعواتنا للامن المغربي ان يكون الله في كل خطواتهم علا استقرار هدا الوطن ووقوفهم الجبار في كل ما يسهرون علا تامين هدا الوطن
المغرب انشاالله سيكون في لوحة فنية عالية انشاالله وهدا من فضل الله علا ارضه وكاس العالم بشتى الوانه الزاهية اللهم زيد وبارك
يجب المزيد من الفنادق لي الطبقة المعوزة اين حقهم في كاس العالم
كأس العالم الذي سيقام بالمغرب سيدفع نحو اكثر من مليون السياح الأجانب الذين يلتجئون إلى المغرب وسيعزز ذلك في الاقتصاد المغربي .
قبل كل شيء نطالب من السيد عبد اللطيف الحموشي بتكثير الأمن في المدن الكبرى التي ستنظم بها المقابلات الكوروية.
كأس العالم بالمغرب سيعطي صورة رائعة بالنسبة للسياحة المغربية التي تشهد إقبالا واسعا خلال الفترة المقبلة في هذآ الحدث الرياضي العالمي .